Мировые цены на нефть в пятницу утром пытаются коррекционно расти, — инвесторы восстанавливают потери после распродаж четверга, свидетельствуют данные торгов. Вчера цены на «чёрное золото» обвалились в среднем на 7% по обеим маркам. При этом нефть марки WTI опускалась ниже 60 долларов за баррель, а Brent — ниже 62 долларов за баррель. Инвесторы обеспокоены перспективами спроса на нефть на фоне приостановки использования вакцины «AstraZeneca» в ряде европейских стран из-за возможных побочных эффектов.

Аналитики считают, что падение цен также обусловлено перегревом рынка. Об этом говорят, в частности, аналитики «Goldman Sachs», которых цитирует агентство «Блумберг».

При этом они отметили, что распродажа после масштабного ралли — это «временный откат», дающий возможность для покупок. В ближайшие месяцы эксперты ожидают роста цен, поскольку вакцинация от COVID позволит восстановить мобильность населения, включая рост авиаперелетов, что поддержит спрос на нефть.

Рубль в начале утренних торгов после неопределенной динамики на открытии разворачивается вверх на фоне стабилизации рынка нефти после обвала в четверг. Курс доллара в пятницу утром практически не изменяется по отношению к другим основным мировым валютам после уверенного роста в четверг, свидетельствуют данные торгов.