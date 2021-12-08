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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.21 10:30

Курс доллара в среду утром снижается

Мировые цены на нефть в среду утром коррекционно снижаются после роста в среднем на 3,5% торговым днём ранее, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти в среду наблюдается коррекционное снижение после роста цен в среднем на 3,5% торговым днём ранее, чему способствовало ослабление опасений по поводу распространения штамма «омикрон».

Однако согласно данным аналитиков «ANZ», которые приводит газета «Wall Street Journal», нефть может получить поддержку со стороны некоторых краткосрочных позитивных настроений благодаря признакам повышения спроса. «Импорт нефти в Китай в ноябре вырос до трёхмесячного максимума в связи с выделением новых квот для нефтепереработчиков», — добавили эксперты.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США за неделю по 26 декабря на 3,09 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали роста показателя на 2,09 миллиона баррелей. Официальные данные о запасах в стране на прошлой неделе позднее опубликует Минэнерго США.

Курс доллара в среду утром снижается на уменьшении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

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