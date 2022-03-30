Сегодня утром цены на нефть повышаются после снижения во вторник. Трейдеры оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в Штатах и ждут официальных данных от Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее.

Как пишет finmarket.ru, данные API, опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей, что втрое превышает показатель, ожидавшийся аналитиками, пишет Trading Economics.

Официальные сведения о резервах будут обнародованы Министерством энергетики США сегодня в 17.30 мск. Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что отчёт Минэнерго укажет на снижение запасов на 1,7 млн баррелей.

Тем временем, страны ОПЕК+ готовятся провести очередную встречу в четверг для обсуждения планов в отношении объёмов добычи нефти в мае. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.

При этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью CNBC заявил, что ОПЕК+ на ближайшей встрече «оставит политику за дверью».

В то время как правительства многих стран и международные организации по всему миру вводят жёсткие санкции в отношении России и разрывают экономические связи со страной из-за её военной операции на Украине, страны-участницы ОПЕК+ не планирует принимать каких-то мер в отношении РФ.

Курс доллара в среду утром снижается к другим основным валютам, таким как евро и иена, на подъёме спроса на риск в связи с сигналами об ослаблении международной напряженности, свидетельствуют данные торгов.

Доллар США и евро снижаются на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине благодаря позитивным настроениям на большинстве рынков после очного раунда российско-украинских переговоров, состоявшегося накануне в Стамбуле.