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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.22 10:30

Курс доллара вернул позиции лидера по отношению к другим основным мировым валютам

Цены на нефть растут сегодня из-за опасений снижения предложения на мировом рынке при резком сокращении запасов в США.

Как пишет finmarket.ru, добыча в Ливии упала из-за политических протестов, в то время как страны Европы продолжают обсуждать возможность ограничения импорта российских энергоресурсов. Так, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила вчера, что Германия до конца года полностью откажется от импорта российской нефти.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляла к этому времени $103,18 за баррель, что на $0,99 (0,97%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась $0,14 (0,1%), до $102,19 за баррель.

Тем временем, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей, максимальными темпами с января 2021 года, - до 413,73 млн баррелей, показали данные Минэнерго США. Эксперты, опрошенные агентством «Bloomberg», в среднем ожидали роста запасов на 3 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на «Nymex» нефть, уменьшились на 185 тысяч баррелей, до 26,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США выросла на 100 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 11,9 млн б/с.

Товарные запасы бензина в Штатах на прошлой неделе снизились на 761 тысячу баррелей, дистиллятов - на 2,66 млн баррелей. Ожидалось их сокращение на 1,1 млн баррелей и на 800 тысяч баррелей соответственно.

Курс доллара в четверг утром вернул позиции лидера по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро или иена, свидетельствую данные торгов.

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Матвей
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В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
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Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
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