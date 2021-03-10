Курс доллара вернулся к росту

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются на данных Американского института нефти (API) об очередном значительном росте запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. Согласно данным API, за неделю по 5 марта коммерческие запасы нефти в США поднялись на 12,8 миллиона баррелей. Это может быть третья неделя роста запасов подряд, причём неделей ранее запасы подскочили максимальными темпами за всю историю наблюдений — на 21,6 миллиона баррелей.

Укрепление доллара также оказывает давление на котировки нефти. Дорогой доллар делает сырьевые товары, включая нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,23%, до 92,17 пункта. Показатель закрепился выше 92 пунктов, обновив максимум с конца ноября.

«Ожидается, что спрос будет улучшаться, и добыча продолжит падать, но некоторые ощущают бремя массивного ралли. Рынок смешанный», — прокомментировал агентству «Блумберг» аналитик по сырьевому рынку «Samsung Futures Inc.» Ким Квангра.

Курс доллара сегодня вернулся к росту после коррекционного снижения вторника на фоне падения доходности казначейских гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

В целом доллар продолжает восходящий тренд: за исключением торгов вторника, доллар показывал постоянный рост с 3 марта, то есть около недели. Кроме того, доллар дорожает ежемесячно с начала года.

Поддержку доллару, несмотря на общий рост аппетита к риску, который обычно способствует ослаблению американской валюты, оказывает оптимизм трейдеров, связанный с ожиданиями быстрого восстановления экономики США.