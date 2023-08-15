Курс доллара во вторник утром опускается к другим основным мировым валютам

Нефтяные цены меняются слабо и разнонаправленно сегодня утром после снижения накануне.

Как пишет finmarket.ru, негативным фактором для рынка нефти накануне стали тревожные новости о новых проблемах среди крупных китайских застройщиков, которые могут угрожать экономике страны в целом. До этого нефть дорожала семь недель подряд.

«После приятного семинедельного ралли нефть созрела для отката, и его спровоцировали опасения по поводу китайского сектора недвижимости», - написал старший аналитик «Oanda» Эдвард Мойя. «Если Пекин не объявит масштабные стимулы, тревоги по поводу роста мировой экономики никуда не денутся в ближайшее время, - добавил он. - Скорее всего, дефицит топлива на рынке сохранится, однако, если проблемы в Китае усугубятся, цены на Brent могут упасть на несколько долларов».

Дополнительное давление на котировки во вторник оказывают слабые статданные из КНР. Как сообщалось, промпроизводство в Китае в июле увеличилось на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 4,4% в июне, а розничные продажи повысились на 2,5% после подъёма на 3,1% месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение темпов роста промпроизводства на уровне 4,4% и ускорение подъёма розничных продаж до 4,5%, сообщает «Trading Economics».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги снижением, рубль растёт в ожидании внеочередного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,1525 рубля (-51 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 3,89 рубля ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,4636 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подешевел на 1,20 рубля. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» упал на 1,66 рубля и составил 105,3914 рубля.

К официальному курсу американская валюта рухнула на 4,58 рубля, евро - на 5,29 рубля.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара умеренно снижается к евро и фунту, инвесторы оценивают статданные из Великобритании, Японии и Китая, а также ждут отчёта о розничных продажах в Соединенных Штатах.