Во вторник агентство «Блумберг» со ссылкой на источники сообщило, что, согласно последним прогнозам ОПЕК+, в текущем году на глобальном рынке сохранится дефицит нефти, несмотря на ослабления ограничений в нефтяной сделке. А уже в 2022 году альянс прогнозирует профицит.

Как пишет 1prime.ru, трейдеры оценивают недельные данные Американского института нефти (API) по запасам нефти в США, которые были опубликованы в ночь на среду. По оценке API, запасы сократились на 4,05 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения лишь на 2,8 миллиона баррелей.

Рост цен на «чёрное золото» отчасти сдерживают новости из США. Там ураган «Ида», который сказался на работе девяти НПЗ в штате Луизиана, ослабел до тропической депрессии (область с низким атмосферным давлением в тропиках). Серьёзных ЧП в районе Мексиканского залива больше не ожидается.

Сегодня утром курс доллара восстанавливается после снижения накануне до минимума за три недели в свете публикации слабой статистики по США, свидетельствуют данные торгов.