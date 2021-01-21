Курс доллара вырос на 1 копейку, евро теряет 18 копеек

Центральный банк России с 22 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,3694 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,44 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,9677 рубля за один евро, по равнению с предыдущим днём он снизился на 18,06 копейки.