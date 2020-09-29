Курс доллара вырос на 1 рубль, евро – на 1,5 рубля

Центральный банк России с 30 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 79,6845 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 101,32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,0237 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 154,47 копейки.