Курс доллара вырос на 11 копеек

Центральный банк России с 11 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,1974 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 11,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,8065 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,49 копейки.