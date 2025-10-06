Курс доллара вырос на 1,1 рубля, евро поднялся на 78 копеек

Центральный Банк России с 7 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5581 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 14,16 копейки.

Официальный курс доллара в размере 83,0000 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 110,31 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,8345 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 78,20 копейки.