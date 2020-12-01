Курс доллара вырос на 12 копеек, евро – почти на 11 копеек

Центральный банк России со 2 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,3203 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 12,04 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,3096 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 10,59 копейки.