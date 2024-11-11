Курс доллара вырос на 12 копеек, евро теряет почти 60 копеек

Центральный Банк России с 12 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5520 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,20 копейки.

Официальный курс доллара в размере 97,9550 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 12,15 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,8522 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 59,88 копейки.