Мурманская область. Арктика (16+)15.09.21 13:10
Курс доллара вырос на 13 копеек, евро – почти на 8 копеек
Центральный банк России с 16 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,8520 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 13,49 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 86,0674 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,94 копейки.
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