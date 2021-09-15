Курс доллара вырос на 13 копеек, евро – почти на 8 копеек

Центральный банк России с 16 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,8520 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 13,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,0674 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,94 копейки.