Курс доллара вырос на 13 копеек, евро потеряло почти 7 копеек

Центральный Банк России с 3 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,3713 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 13,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,2187 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,55 копейки.