Курс доллара вырос на 1,35 рубля, евро – на 78 копеек

Центральный Банк России с 1 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 52,5123 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 135,43 рубля.

Официальный курс евро установлен в размере 54,6405 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 78,25 рубля.