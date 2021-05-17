Мурманская область. Арктика (16+)17.05.21 14:00
Курс доллара вырос на 14 копеек, евро - на 3 копейки
Центральный банк России с 18 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,8537 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 14,31 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 89,6584 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,35 копейки.
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Вася
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Валентина
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