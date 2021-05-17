Курс доллара вырос на 14 копеек, евро - на 3 копейки

Центральный банк России с 18 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,8537 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 14,31 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,6584 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,35 копейки.