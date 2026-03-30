Курс доллара вырос на 15 копеек, евро прибавил 1 копейку

Центральный Банк России с 31 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7439 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,38 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,2955 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 15,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,4369 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,22 копейки.