Курс доллара вырос на 15 копеек, евро прибавил почти 3 копейки
Центральный Банк России с 22 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1562 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,11 копейки.
Официальный курс доллара в размере 80,2548 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 15,03 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 93,5049 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,58 копейки.
Последние комментарии
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
