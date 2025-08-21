Курс доллара вырос на 15 копеек, евро прибавил почти 3 копейки

Центральный Банк России с 22 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1562 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,11 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,2548 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 15,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,5049 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,58 копейки.