Мурманская область. Арктика (16+)24.06.26 17:25
Курс доллара вырос на 15 копеек, евро теряет 30 копеек
Официальный курс доллара в размере 74,7738 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 15,38 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 85,1823 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 30,24 копейки.
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