Курс доллара вырос на 15 копеек, евро теряет 30 копеек

Официальный курс доллара в размере 74,7738 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 15,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,1823 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 30,24 копейки.