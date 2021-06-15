Мурманская область. Арктика (16+)15.06.21 13:25
Курс доллара вырос на 15 копеек, евро теряет почти 12 копеек
Центральный банк России с 16 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,8318 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 15,21 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 87,2110 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,64 копейки.
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