Курс доллара вырос на 15 копеек, евро теряет почти 12 копеек

Центральный банк России с 16 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,8318 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 15,21 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,2110 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,64 копейки.