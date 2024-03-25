Курс доллара вырос на 16 копеек, евро – почти на 15 копеек

Центральный Банк России с 26 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,7761 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 16,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,3651 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 14,81 копейки.