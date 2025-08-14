Курс доллара вырос на 16 копеек, евро теряет почти 33 копейки

Центральный Банк России с 15 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0940 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,73 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,7653 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 16,21 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,0588 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 32,87 копейки.