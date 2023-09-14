Курс доллара вырос на 18 копеек, евро – на 12 копеек

Центральный Банк России с 15 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,1609 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 18,15 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,2289 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 12,23 копейки.