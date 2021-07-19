Мурманская область. Арктика (16+)19.07.21 13:50
Курс доллара вырос на 18 копеек, евро – на 4 копейки
Центральный банк России с 18 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,3463 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 18,07 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 87,6097 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,24 копейки.
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