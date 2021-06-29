Курс доллара вырос на 19 копеек, евро – почти на 4 копейки

Центральный банк России с 30 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,3723 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 19,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,2026 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,69 копейки.