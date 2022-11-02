Курс доллара вырос на 19 копеек, евро теряет почти 5 копеек

Центральный Банк России с 3 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,6175 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 19,00 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 60,9216 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,52 копейки.