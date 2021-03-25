Курс доллара вырос на 2 копейки, евро теряет 7 копеек

Центральный банк России с 26 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 76,1741 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 2,06 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,9768 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,47 копейки.