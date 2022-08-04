Мурманская область. Арктика (16+)04.08.22 16:15
Курс доллара вырос на 2 копейки, евро теряет почти 4 копейки
Центральный Банк России с 5 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,2580 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 2,06 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 61,0872 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,71 копейки.
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Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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Инга
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