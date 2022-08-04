Курс доллара вырос на 2 копейки, евро теряет почти 4 копейки

Центральный Банк России с 5 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,2580 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 2,06 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,0872 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,71 копейки.