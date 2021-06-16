Курс доллара вырос на 20 копеек, евро – на 14 копеек

Центральный банк России с 17 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,0323 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 20,05 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,3536 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 14,26 копейки.