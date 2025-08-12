Курс доллара вырос на 20 копеек, евро потерял 9 копеек

Центральный Банк России с 13 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0609 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,95 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,8714 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 20,37 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,8583 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,02 копейки.