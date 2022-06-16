Курс доллара вырос на 20 копеек, евро снижается на 16 копеек

Центральный Банк России с 17 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 56,8691 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 20,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 58,9568 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 16,36 копейки.