Курс доллара вырос на 20 копеек, евро теряет почти 70 копеек

Центральный Банк России с 7 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 70,5991 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 21,44 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,0347 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 69,97 копейки.