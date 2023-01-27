Мурманская область. Арктика (16+)27.01.23 16:30
Курс доллара вырос на 21 копейку, евро подрос на 7 копеек
Центральный Банк России с 28 января 2023 года установил официальный курс доллара в размере 69,3372 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 21,09 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 75,4062 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,14 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Как развивалась и чем жила производственная сфера России последние три месяца - обзор hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Леся
26.01.23 00:55
Как можно попасть на тренинг 8909561- ХХХХ* * - купюры внесла редакция.
niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа.22:00«Гамбит». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Судебные приставы Мурманской области пополнили бюджет на 778 млн рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 21 копейку, евро подрос на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2022 году ТГК-1 снизила выработку электроэнергии на 1,2%, а объём отпуска тепловой энергии снизился на 1,8%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Министр обороны РФ утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным