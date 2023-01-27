Курс доллара вырос на 21 копейку, евро подрос на 7 копеек

Центральный Банк России с 28 января 2023 года установил официальный курс доллара в размере 69,3372 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 21,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,4062 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,14 копейки.