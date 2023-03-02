Курс доллара вырос на 22 копейки, евро прибавило почти 9 копеек

Центральный Банк России с 3 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 75,4729 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 22,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,1897 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,89 копейки.