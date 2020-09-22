Курс доллара вырос на 23 копейки, евро потеряло почти 53 копейки

Центральный банк России с 23 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,2711 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 23,30 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,4813 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 52,50 копейки.