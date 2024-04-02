Курс доллара вырос на 23 копейки, евро снизился на 15 копеек

Центральный Банк России с 3 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,5254 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 23,40 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,4116 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 15,45 копейки.