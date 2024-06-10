Курс доллара вырос на 23 копейки, евро теряет 1,05 рубля

Центральный Банк России с 11 июня 2024 года установил официальный курс доллара в размере 88,9944 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 23,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,6367 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 105,49 копейки.