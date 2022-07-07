Курс доллара вырос на 23 копейки, евро теряет 19 копеек

Центральный Банк России с 8 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 63,1427 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 23,17 рубля.

Официальный курс евро установлен в размере 64,1349 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,11 рубля.