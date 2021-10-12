Курс доллара вырос на 24 копейки, евро - почти 17 копеек

Центральный банк России с 13 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,8801 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 24,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,0934 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 16,61 копейки.