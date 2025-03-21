Курс доллара вырос на 24 копейки, евро снижается почти на 1,04 рубля

Центральный Банк России с 22 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5779 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,40 копейки.

Официальный курс доллара в размере 84,6440 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 24,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,4262 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 103,71 копейки.