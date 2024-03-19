Курс доллара вырос на 24 копейки, евро теряет почти 14 копеек

Центральный Банк России с 20 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,2243 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 24,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,1047 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 13,85 копейки.