Курс доллара вырос на 25 копеек, евро – на 20 копеек

Центральный банк России с 29 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,7608 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 25,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,8755 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 20,03 копейки.