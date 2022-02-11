Курс доллара вырос на 26 копеек, евро теряет 2 копейки

Центральный банк России с 12 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 74,9867 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 26,26 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,3574 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,24 копейки.