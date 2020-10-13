Курс доллара вырос на 26 копеек, евро укрепилось почти на 7 копеекопеек, евро укрепилось почти на 7 копеек

Центральный банк России с 14 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,2855 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 26,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,0037 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 6,95 копейки.