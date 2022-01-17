Курс доллара вырос на 27 копеек, евро теряет почти 3 копейки

Центральный банк России с 18 января 2022 года установил официальный курс доллара в размере 76,0404 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 27,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,8609 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,85 копейки.