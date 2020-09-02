Курс доллара вырос на 27 копеек, евро теряет почти 42 копейки

Центральный банк России с 3 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,8588 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 27,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,7369 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 41,78 копейки.