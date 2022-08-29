Курс доллара вырос на 27 копеек, евро укрепилось на 8 копеек

Центральный Банк России с 30 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,3636 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 27,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 59,9608 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,24 копейки.