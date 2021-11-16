Курс доллара вырос на 28 копеек, евро теряет почти 25 копеек

Центральный банк России с 17 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,5553 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 28,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,5244 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 24,92 копейки.