Курс доллара вырос на 29 копеек, евро – на 16 копеек

Центральный банк России с 19 января 2022 года установил официальный курс доллара в размере 76,3347 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 29,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,0216 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 16,07 копейки.